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Общество

15:10

Эксперты отметили рост активности интернет-мошенников по теме COVID-19

общество технологии

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Эксперты компании "Лаборатория Касперского" выявили повышенную активность мошенников, которые "работают" с темой коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Аналитики отметили, что пик деятельности злоумышленников пришелся на март 2021 года, после чего фиксировался временный спад.

"...в июне злоумышленники вновь активизировались: за этот месяц компания обнаружила и заблокировала на 14% больше фишинговых ресурсов, чем месяцем ранее", – рассказали в компании.

С марта 2020 года по июль 2021-го эксперты выявили более 5 тысяч мошеннических сайтов, связанных с коронавирусом. Удалось предотвратить более миллиона случаев перехода на подобные ресурсы.

Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко объяснил, что мошенники рассчитывают завладеть личными данными пользователей за счет применения фишинга.

Ранее компании "Росгосстрах жизнь" и Maximum education провели исследование, которое показало наиболее распространенные случаи мошенничества в отношении школьников. Как правило, их обманывают в онлайн-играх и через мошеннические звонки.

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