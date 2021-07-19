Эксперты отметили рост активности интернет-мошенников по теме COVID-19

15:10
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Эксперты компании "Лаборатория Касперского" выявили повышенную активность мошенников, которые "работают" с темой коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Аналитики отметили, что пик деятельности злоумышленников пришелся на март 2021 года, после чего фиксировался временный спад.
"...в июне злоумышленники вновь активизировались: за этот месяц компания обнаружила и заблокировала на 14% больше фишинговых ресурсов, чем месяцем ранее", – рассказали в компании.
С марта 2020 года по июль 2021-го эксперты выявили более 5 тысяч мошеннических сайтов, связанных с коронавирусом. Удалось предотвратить более миллиона случаев перехода на подобные ресурсы.
Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко объяснил, что мошенники рассчитывают завладеть личными данными пользователей за счет применения фишинга.
Ранее компании "Росгосстрах жизнь" и Maximum education провели исследование, которое показало наиболее распространенные случаи мошенничества в отношении школьников. Как правило, их обманывают в онлайн-играх и через мошеннические звонки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: