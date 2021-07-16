Мошенники придумали новый способ обмана на фоне выплат на школьников

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники обещают гражданам выплаты от государства, сообщил директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин в беседе с РИА Новости.
Эксперт заявил, что в первой половине июля специалистами BI.ZONE было заблокировано свыше 170 фейковых сайтов. Волошин отметил, что мошенники пока не используют тематику выплат на школьников напрямую, однако активно задействуют тему получения денежной компенсации от государства.
"Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления", – рассказал эксперт.
В дальнейшем подобная схема может развиваться по-разному. В одном из случаев мошенники пытаются получить данные карты пользователя при вводе на фишинговом ресурсе.
"Второй – когда жертву просят оплатить небольшую комиссию под различными предлогами: конвертация валюты, государственный налог, оплата услуг юриста, который якобы помогал оформлять документы и прочее. Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит", – объяснил Волошин.
В текущем году всплесков случаев подобного мошенничества еще не случалось. Пик прошлого года был зафиксирован в марте – 87 мошеннических сайтов.
2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.
Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.
Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: