Мошенники придумали новый способ обмана на фоне выплат на школьников

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Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники обещают гражданам выплаты от государства, сообщил директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин в беседе с РИА Новости.

Эксперт заявил, что в первой половине июля специалистами BI.ZONE было заблокировано свыше 170 фейковых сайтов. Волошин отметил, что мошенники пока не используют тематику выплат на школьников напрямую, однако активно задействуют тему получения денежной компенсации от государства.

"Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления", – рассказал эксперт.

В дальнейшем подобная схема может развиваться по-разному. В одном из случаев мошенники пытаются получить данные карты пользователя при вводе на фишинговом ресурсе.

"Второй – когда жертву просят оплатить небольшую комиссию под различными предлогами: конвертация валюты, государственный налог, оплата услуг юриста, который якобы помогал оформлять документы и прочее. Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит", – объяснил Волошин.

В текущем году всплесков случаев подобного мошенничества еще не случалось. Пик прошлого года был зафиксирован в марте – 87 мошеннических сайтов.

2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.

Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.