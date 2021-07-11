В Минтруде назвали условие начисления дополнительного пособия для беременных

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Помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается с 1 июля, некоторые беременные смогут получить единовременную выплату, рассказали в Минтруде.
Речь идет о старом пособии в размере 708,23 рублей, которое ранее назначалось женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении на сроке беременности до двенадцати недель.
"Единовременное пособие сможет получить женщина, если такое право у нее возникло до 1 июля 2021 года. В дальнейшем оно начисляться не будет", – приводит сообщение Минтруда "Российская газета".
Уточняется, что данная единовременная выплата не положена женщинам, которые на момент наступления беременности не имели официальной работы.
С 1 июля беременные, которые встали на учет в ранние сроки, начали получать новое ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. В среднем по России этот показатель составил 6 361 рубль. Речь идет о семьях, чей среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума.
С 1 января следующего года размер прожиточного минимума трудоспособного населения России будет составлять 13 026 рублей.
Минтруд разъяснил правила получения пособий для беременных и родителей-одиночек
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