С 1 января прожиточный минимум для трудоспособных россиян составит 13 026 руб

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С 1 января 2022 года размер прожиточного минимума трудоспособного населения России будет составлять 13 026 рублей, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации постановления правительства.

"Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, пенсионеров – 10 277 рублей, детей – 11 592 рубля", – отмечается в постановлении.

Ранее эксперт ОНФ Татьяна Буцкая предложила увеличить социальные выплаты по уходу за людьми с инвалидностью до прожиточного минимума. Она подчеркнула, что на их получение не должно влиять наличие других источников дохода.

