Эксперт рассказал, как избежать интернет-мошенников

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Исполнительный директор ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов "АЭД" Павел Шуст рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда" о том, как защитить себя от киберпреступников.



"Мошенники начали оборачивать их (сайты с оплатой. – Прим. ред.) в другие обертки. Мошенники стремятся туда, где сейчас деньги, о чем сейчас говорят", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в большинстве случаев жертва самостоятельно предоставляет мошенникам номер карты, одноразовые пароли или ПИН-коды. В связи с этим он призвал соблюдать элементарные правила осторожности при безналичной оплате в Сети.

При этом Шуст уточнил, что покупки на общеизвестных сайтах чаще всего безопасны, поскольку соблюдают специальные отраслевые стандарты, запрещающие хранить и использовать платежные данные пользователей.

"Если забронировали на каком-то ресурсе, например, гостиницу и потом получаете сообщение от владельца или администратора этой гостиницы с просьбой внести платеж, – это повод насторожиться", – сказал он радио КП.

Эксперт посоветовал всегда обращать внимание на адрес страницы, с которой совершается покупка. Чаще всего мошенники используют домены, похожие на настоящие торговые марки, однако в адресах не хватает одной буквы или она заменена на другую.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев перечислил главные схемы, которыми пользуются кибермошенники.

По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой.