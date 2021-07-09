Психолог рассказал об уловках телефонных мошенников

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Психолог Евгений Идзиковский рассказал о том, как телефонные мошенники обманывают россиян чаще всего. Существует два самых популярных сценария обмана, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Идзиковский отметил, что в первом варианте злоумышленники стараются имитировать привычные для жертв действия, например разговор с банковским сотрудником. В этом случае жертве задается ряд стандартных вопросов, после чего следует просьба назвать кодовое слово. Это приводит к потере денег со счета клиента.

Во втором варианте злоумышленники пытаются создать волну эмоций для собеседника.

"Звонят и говорят: "Вы вчера переводили деньги в Алма-Ату, двести тысяч рублей?" Мошенники называют сумму, близкую ко всей, которая есть у вас на счете, и вы начинаете волноваться", – объяснил эксперт.

Психолог подчеркнул, что на сегодняшний день мошенники могут располагать большим количеством личной информации граждан, включая суммы на их банковских счетах. В связи с этим он призвал россиян оставаться бдительными и соблюдать меры осторожности.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев перечислил главные схемы, которыми пользуются кибермошенники.

По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой.

