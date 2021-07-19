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Общество

11:48

Мурашко призвал россиян привиться от коронавируса до начала осени

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян привиться от коронавируса до наступления осеннего сезонного подъема заболеваемости гриппом. О прививочной кампании он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Министр напомнил, что ранее россиян неоднократно просили получить прививку от COVID-19 в мае, в наиболее подходящий период. Сейчас, по словам Мурашко, инфекция подступила ближе и люди прививаются охотнее.

"Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому вот сегодня завершить вакцинацию, в августе месяце пройти и в июле. Это очень важно – к 1 сентября подготовиться", – уточнил Мурашко.

В Госдуме ранее предложили ввести дополнительные стимулирующие выплаты для пенсионеров, которые прошли вакцинацию от коронавируса. По мнению депутата Василия Власова, финансовую помощь следует установить на уровне 10 тысяч рублей.

В России за последние сутки выявили 24 633 новых случая коронавируса. В Москве подтвердили 4 007 эпизодов заболевания.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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