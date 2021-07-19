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Общество

11:22

В Гостином дворе от COVID-19 привились 42 тысячи человек

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в Гостином дворе прививку против коронавирусной инфекции сделали 42 тысячи человек, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что в Гостином дворе прививку могут сделать более 7 тысяч человек ежедневно.

"Открытие этого центра ровно две недели назад способствовало повышению доступности и удобства вакцинации для москвичей на фоне повышенного спроса, возникшего в последнее время. За время работы центра здесь сделали прививку от COVID-19 уже 42 тысячи жителей столицы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 40 тысяч человек сделали прививки первым и вторым компонентом вакцины, еще две тысячи человек прошли ревакцинацию.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что количество вновь выявляемых заражений коронавирусом в Москве уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад. Мэр Москвы отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице остается непростой, однако каждую новую неделю в городе фиксируется все меньшее количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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