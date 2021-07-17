Иммунолог рассказал россиянам о последствиях постоянной ревакцинации от COVID-19

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Иммунолог Николай Крючков рассказал о возможных последствиях постоянной ревакцинации от COVID-19 для организма человека. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам специалиста, ревакцинация не дает сверхнагрузки на иммунитет, однако способна вызывать антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ).

"По поводу АЗУИ во время этой пандемии было много страхов, однако однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно", – уточнил Крючков.

Он также добавил, что сейчас ученые исследуют эффект Т-хелпер-2, который смещает иммунный ответ при ревакцинации в сторону аллергоподобного. Такой эффект может быть опасным для аллергиков.

При этом Крючков подчеркнул, что этот эффект вызывают многие вакцины, однако он является достаточно слабым и проявляется лишь при многократных введениях.

Иммунолог пояснил, что постоянная ревакцинация не станет проблемой для людей, поскольку хорошие вакцины всегда будут давать улучшение иммунного ответа.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения оценили необходимость повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Там считают, что у специалистов нет достаточных свидетельств о необходимости введения вакцинированным дополнительных доз.