В Совфеде и Госдуме оценили идею выплат пенсионерам за вакцинацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский допустил введение выплат для пенсионеров за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает RT.
По мнению парламентария, пенсионерам могут пригодиться любые выплаты. При этом Рязанский отметил, что реализовать идею можно только после соответствующего указа президента или постановления правительства.
Как добавил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, необходимо ускорить темпы вакцинации в РФ.
Парламентарий отметил, что темпы прививочной кампании разнятся в зависимости от конкретного региона. По мнению Гутенева, меры противодействия инфекции, в том числе стимулирование вакцинации, должны регулироваться на региональном уровне.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести единовременное пособие для пенсионеров за вакцинацию от COVID-19. Парламентарий указал на то, что данная идея должна быть реализована в масштабах страны.
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