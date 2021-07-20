Вакцинацию от коронавируса прошли 75% сотрудников столичных центров госуслуг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прививку от коронавируса сделали 75% сотрудников столичных центров госуслуг. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Каждый день специалисты общаются с большим количеством посетителей, которые приходят домой, где их ждут родные и близкие, дети и старшее поколение. Недопустимо подвергать риску людей, поэтому вакцинация – это очевидный выбор", – сказал заместитель директора центров госуслуг Москвы, статс-секретарь Дан Петелько.

В штабе также напомнили, что бесплатную вакцинацию от коронавируса можно пройти в шести флагманских офисах "Мои документы". Ежедневно с 10:00 до 21:00 работают мобильные бригады.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что российское законодательство предусматривает наказание за распространение фейков о вакцинации от коронавируса.

Сенатор подчеркнул, что физическим лицам за совершение таких действий может грозить до трех лет ограничения свободы, юридическим – штраф в размере 1,5–3 миллионов рублей.