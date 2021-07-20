В ГД прокомментировали идею ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал правильным предложение ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19. Таким мнением он поделился в беседе с RT.

"Идея правильная и понятная, потому что кто эти эксперты и специалисты, которые занимаются лоббированием антивакцинации? С этим нужно, безусловно, разбираться, эти люди должны быть объектом административного влияния, разъяснения", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что люди, которые считают вакцины вредными, могут выражать свое мнение в ходе дискуссий экспертных сообществ. Однако, по его словам, в интернете публикуется масса ненаучной информации, авторы которой не имеют отношения к медицине, что в конечном счете приводит к формированию неправильного отношения к вакцинации у некоторых людей.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в России уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским причинам. Письмо с соответствующим содержанием он направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

По его словам, некоторые люди пропагандируют идею о вреде вакцин, которую поддерживает и часть медработников, отговаривая людей прививаться, что приводит к возникновению черного рынка сертификатов и QR-кодов.

