Более 3 тысяч сотрудников центров госуслуг помогают москвичам в пунктах вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более трех тысяч сотрудников центров госуслуг и департамента труда и социальной защиты населения помогают врачам и москвичам в центрах вакцинации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди них работники центров социального обслуживания, центров поддержки семьи и детства, районных отделов проекта "Московское долголетие" и ГБУ "Московские социальные центры". Сотрудники отвечают на вопросы, подсказывают, как найти нужный кабинет.

Также в центрах вакцинации работают 28 специалистов Московской службы психологической помощи населению. Они помогают посетителям пунктов и проводят экспресс-консультации.

За счет этого у медицинских работников появляется время для общения с пациентами, и им не нужно заниматься бумажной работой.

Всего в Москве действует 119 центров вакцинирования на базе городских поликлиник. Попасть в них можно по предварительной записи. Они работают без выходных с 08:00 до 22:00.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений. Глава Минздрава пояснял, что коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан. При этом большинство таких случаев происходило в период формирования иммунитета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 в России идет медленнее, чем хотелось бы. Представитель Кремля обратил внимание на то, что дисциплинированность россиян в отношении вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего. В то же время именно превентивные меры – вакцинация и ношение средств индивидуальной защиты – важны в борьбе с пандемией.

До этого он оценил возможность принятия в России решений о вакцинации по аналогии с Францией. По его словам, российское руководство пока не принимало решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне.



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