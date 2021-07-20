Привитые "Спутником V" могут стать донорами плазмы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сдать донорами плазмы в Москве теперь могут не только переболевшие COVID-19, но и привитые вакциной "Спутник V", сообщает Агентство "Москва".

По словам главного врача Центра крови имени Гаврилова Ольги Майоровой, в разгар пандемии стационары нуждаются в бесперебойной поставке антиковидной плазмы для переливания больным пациентам. В ней содержатся антитела к коронавирусу, которые помогают людям быстрее побороть болезнь.

"Чтобы обеспечить эту бесперебойную потребность, мы расширили пул приглашенных для донаций антиковидной плазмы. Теперь плазму могут сдать не только переболевшие коронавирусной инфекцией, но и привитые "Спутником V", – рассказала она.

Чтобы сдать плазму, должно пройти 30 дней с момента укола вторым компонентом. Также необходимо наличие сертификата с подтверждением на портале госуслуг.

Майорова подчеркнула, что служба крови стремится сделать процесс максимально прозрачным для каждого донора. Ему нужно обратиться на линию донорства плазмы, операторы на линии опросят по анкете донора, запишут данные и направят их для проверки в департамент здравоохранения.

После проверки с донором свяжутся и пригласят в один из восьми пунктов для прохождения расширенного анализа – у него возьмут пробирку крови. При получении положительных результатов потенциального донора пригласят на донацию.

Ранее сообщалось, что плазму крови от переболевших коронавирусом доноров получили в Москве 13 тысяч пациентов. Данный метод лечения был рекомендован специалистами клинического комитета COVID-19 в апреле прошлого года.