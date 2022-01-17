Певица Монеточка продаст свою квартиру из-за утечки адреса в СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, продаст свою квартиру в Москве из-за утечки адреса в СМИ. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Она отметила, что часто рассказывала о ремонте в новой квартире, однако в телеграм-каналы попало ее месторасположение. После чего к ней пришли первые сталкеры. По словам Монеточки, именно по этой причине многие звезды вынуждены скрывать от общественности личную жизнь.

Певица купила новую 60-метровую квартиру за 20 миллионов рублей. Она расположена в доме 1914 года постройки в центре столицы.

Ранее стало известно, что старинный особняк в Канаде, в котором прошли съемки клипа на песню Easy on Me британской певицы Адель, выставили на продажу за 4,33 миллиона долларов.

