Полицейские оперативно вернули пропавшую 12-летнюю девочку родителям в Москве

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Полицейские оперативно вернули потерявшуюся 12-летнюю девочку родителям в Москве. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Мать девочки позвонила в правоохранительные органы в ночь на 2 сентября. Она рассказала, что ее дочь ушла на прогулку днем и до сих пор не вернулась.

"В ходе патрулирования территории инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО старший лейтенант полиции Павел Гурьев и лейтенант полиции Денис Божко в течение 40 минут после получения информации во дворе одного из жилых домов на Дмитровском шоссе обнаружили несовершеннолетнюю", – говорится в сообщении.

Подростка доставили в отдел полиции, где передали матери. С родителями несовершеннолетней провели профилактическую беседу об усилении контроля за поведением девочки.

Ранее сообщалось, что в Приморье волонтеры спасли глухонемого мужчину, который просидел в колодце четыре дня. 37-летний житель Уссурийска пошел за грибами 17 августа. В тех местах, по словам волонтера, высокая трава и большие емкости, где раньше хранился мазут. В один из таких колодцев и упал мужчина. Там он провел четыре дня. Волонтеры отыскали его благодаря звуку, который издавался, когда пострадавший стучал по стенам.

