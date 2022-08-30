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Происшествия

16:20

В Приморье спасли просидевшего четыре дня в колодце глухонемого

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал "ПРОО "ПримПоиск"

В Приморье волонтеры спасли глухонемого мужчину, который просидел в колодце четыре дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя поисковой организации "ПримПоиск".

37-летний житель Уссурийска пошел за грибами 17 августа. В тех местах, по словам волонтера, высокая трава и большие емкости, где раньше хранился мазут.

"Какие-то Сергей видел, а один из-за травы не заметил. Упал в него с высоты 6–7 метров", – сказал собеседник агентства.

В колодце мужчина провел четыре дня. Волонтер отметил, что пострадавший пил воду из лужи и стучал по стенам. Благодаря звуку пропавшего нашли волонтеры. После того как мужчину достали на поверхность, его осмотрели. Медики зафиксировали лишь сильные ушибы.

"Сейчас мы с его мамой общаемся, так как Сергей не говорит. Через нее знаем, что у него все нормально, уже пошел на работу, хотя прихрамывает – на ногах гематомы, серьезные такие ушибы", – пояснил волонтер.

Ранее сообщалось, что тело 19-летней девушки, которую искали свыше 100 полицейских, спасателей и волонтеров, нашли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Тело девушки обнаружили в пойме реки Баксан на выезде из Тырныауза и передали следственно-оперативной группе.

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