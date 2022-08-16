Считавшаяся пропавшей без вести после взрыва в Ереване россиянка жива

Фото: МЧС Еревана

В посольстве России в Армении сообщили, что информация о пропаже без вести гражданки РФ после взрыва в Ереване не подтвердилась. Об этом ведомство заявило в своем телеграм-канале.

"По сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России – Любови Глебовой (Любы Глебовой), 1959 года рождения – не подтвердилась. Она жива и здорова", – говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян заявил, что одна гражданка РФ числится пропавшей без вести после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

Трагедия произошла 14 августа. По словам очевидцев, взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего вспыхнул пожар. Утром 15 августа возгорание удалось локализовать, к вечеру того же дня огонь в основном здании был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".