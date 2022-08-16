В Ереване обнаружено тело 17-го погибшего в результате пожара на рынке

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Число погибших в результате взрыва на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване возросло до 17 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

"В результате поисково-спасательных работ обнаружено 17 тел погибших", – сказали в ведомстве, уточнив также, что 8 человек числятся пропавшими без вести.

По словам руководителя республиканского МЧС Армена Памбухчяна, среди погибших есть малолетний ребенок и беременная женщина. Всего в результате ЧП, по последним данным, пострадал 61 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 60 пострадавших в результате взрыва.

Трагедия произошла 14 августа. По словам очевидцев, взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего вспыхнул пожар. Утром 15 августа возгорание удалось локализовать, к вечеру того же дня огонь в основном здании был ликвидирован. По данным спасателей, в настоящее время остаются тлеющие очаги.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".