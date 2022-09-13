Волонтеры рассказали о ходе поиска пропавшего в Москве пензенского депутата

Фото: скриншот с сайта добровольческого поискового отряда "ЛизаАлерт"

В волонтерской организации "ЛизаАлерт" рассказали о ходе поисков председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина, который пропал в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас идет опрос возможных свидетелей, мы подключили систему репостов. У нас есть группа репостов – она распространяет ориентировки", – рассказал представитель поискового отряда.

В "ЛизаАлерт" уточнили, что информация в данный момент распространяется именно по Москве, поскольку мужчина считается пропавшим именно в столице.

По данным организации, в ночное время в городе работал штаб поиска, сейчас над задачей работают автономные группы. Однако по необходимости возможна повторная организация штаба поиска.

Ранее сообщалось, что в полицию Москвы поступило заявление о пропаже бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина. Мужчина находился в столице по делам, а позже не сел на обратный поезд в Пензу.