Друг актера Шишова подтвердил его гибель в Курской области

Фото: vk.com/Евгений Шишов

Друг актера сериалов "Невский" и "Морские дьяволы" Евгения Шишова Алексей Шашин подтвердил его гибель на 43-м году жизни во время эвакуации в Курской области. Об этом Шашин сообщил телеканалу "360".

"Я вчера друга хоронил, а мне звонят и говорят: "Можете опознать Евгения?" Я просто сел и упал, чуть сознание не потерял. Третий мой друг", – сказал друг Шишова.

По словам Шашина, актер перестал выходить на связь с 2 августа.

"Он был в Белгороде, но в бригаде, которую перебрасывали. Где прорыв – их бросали туда. Как я понимаю, когда ВСУ в Курскую область вошли, их бросили туда", – отметил друг актера.

Шашин также рассказал, что тело актера сейчас находится в Белгороде.

В свою очередь, коллега Шишова Кирилл Смирнов рассказал, что актер за свою карьеру в основном исполнял эпизодические роли, часто играл бандитов из-за своего типажа.

По данным СМИ, Шишов отправился в зону СВО в феврале текущего года и взял себе позывной Stalker. 18 августа он получил осколочное ранение, однако смерть наступила во время эвакуации.

Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года. На его счету 19 работ в кино, среди которых такие проекты, как "Морские дьяволы", "Полицейское братство", "Условный мент" и другие.

Ранее медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов погибли в Курской области во время вывоза мирных граждан из приграничных районов в пункты временного размещения. В их автомобиль попал снаряд.

Кроме того, осколочные ранения в результате удара получил заместитель руководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федор Геращенко. Врачи также диагностировали у него ожоги. В связи с полученными травмами его госпитализировали. Следователи возбудили дело в связи с гибелью сотрудников Народного фронта.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои с ВСУ, из-за чего в регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих, а также лишились 58 танков за время боев на курском направлении.

При этом украинские формирования не оставляют попытки передислоцироваться на курском направлении, надеясь начать атаку на новом участке, но ВС РФ продолжают удерживать контроль над ситуацией. Так, им удалось остановить продвижение украинских военных на всей территории Курской области. Они уничтожили основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны.

