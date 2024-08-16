СК возбудил дело после гибели двух сотрудников Народного фронта в Курской области

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух сотрудников Народного фронта в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Главного военного следственного управления СК РФ.

В рамках этого расследования также будут изучены обстоятельства ранения одного активиста, уточнили представители ведомства.

О смерти медика гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николая Ковалева и координатора по СМИ РИК НФ в ДНР Давида Соколова стало известно 16 августа.

Молодые люди занимались вывозом мирных граждан из приграничных районов Курской области в пункты временного размещения. Они погибли после прямого попадания снаряда в их автомобиль.

Осколочные ранения в результате удара получил заместитель руководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федор Геращенко. Врачи также диагностировали у него ожоги. В связи с полученными травмами его госпитализировали.

Бои между российскими и украинскими военнослужащими продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР. Также, по последним данным, в регионе погибли не менее 12 мирных жителей. При этом более 140 человек, включая 10 детей, пострадали и были госпитализированы.