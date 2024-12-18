Актер Александр Петров станет отцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Victoria Petrova

Актер Александр Петров и его супруга Виктория Антонова объявили об ожидании первенца, опубликовав в социальных сетях фото, на котором у девушки заметен округлившийся живот.

"Ждем тебя", – написала Антонова на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Петров и Антонова поженились осенью 2023 года. Актер выложил пост в своем блоге с торжественной церемонии в ЗАГСе. На видеокадрах молодые отвечают "да" и ставят подписи в документе, скрепляющем брак.

Петров рассказал, что свадьба прошла 10 сентября. Пара буквально после нескольких встреч решила пожениться. Актер добавил, что Виктория – "лучшее, что с ним было и будет".

Об избраннице Петрова известно только то, что она родилась в подмосковном Подольске и работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны. Там же работают ее мама и отчим. Виктория из многодетной семьи, писали СМИ.