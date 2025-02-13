Актер Сергей Романович вернулся в Россию и купил дом в ипотеку

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актер Сергей Романович, известный по сериалу "Ольга", вернулся в Россию и купил дом в ипотеку в Подмосковье. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на подкаст Димы Воробья.

Романович некоторое время жил в Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и США. Он купил дом, когда ненадолго вернулся в Россию. В результате актер решил остаться.

"Я себя пока не поздравляю. Когда есть какие-то обязательства перед банком, ты не можешь до конца расслабиться. Меня колбасит вообще жестко", – сказал Романович, добавив, что также приобретал недвижимость в Турции.

По словам актера, позже он продал квартиру и забрал 150 тысяч долларов, потому что "надоело выплачивать рассрочку".

Ранее СМИ сообщили, что певец Валерий Меладзе тайно прилетел в Москву для того, чтобы посетить могилу своего отца. Поездка исполнителя на Митинское кладбище была организована в "абсолютной секретности".

По данным журналистов, по городу Меладзе передвигался на тонированном внедорожнике Mercedes вместе с охраной.