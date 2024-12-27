Путин наградил Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Владимир Путин наградил артиста РСФСР Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовых актов.

Согласно документу, Боярский награжден за большой вклад в развитие российский культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Накануне российский президент поздравил Боярского с 75-летием. Он отметил его "многогранный талант", "яркий темперамент" и "неиссякаемую созидательную энергию", благодаря которой актер добился успехов в кинематографе, театре и на эстраде.

Путин также пожелал артисту и его семье здоровья, вдохновения и всего самого доброго в наступающем Новом году.