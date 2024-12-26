26 декабря, 19:37Культура
Владимир Путин поздравил Михаила Боярского с 75-летием
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Президент отметил "многогранный талант" актера и "яркий темперамент", а также "неиссякаемую созидательную энергию", благодаря которой Боярский добился успехов в театре, кинематографе и на эстраде.
Путин пожелал здоровья и вдохновения артисту, а также всей его семье.
"И конечно, всего самого доброго в наступающем Новом году!" – подытожил глава государства.
Боярский в период с 1972 по 1986 год выступал на сцене Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, включая "Гардемарины, вперед!", "Собака на сене" и "Тарас Бульба".
Самой популярной его ролью стал Д'Артаньян в телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера". Также Боярский известен и как певец с композициями "Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная!", "Городские цветы".
Ранее москвичи получили возможность почувствовать себя героями фильма с Боярским, посетив постановочные съемки эпизода "Д’Артаньян и три мушкетера", которые проходили в октябре в декорациях "Питерский бар" в кинопарке "Москино".
"Звезды советского экрана": "Д'Артаньян и три мушкетера"