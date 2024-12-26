Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

Фото: ТАСС/Андрей Чепакин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера страны.

"Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости", – подчеркивается в поздравительном послании.

Лукашенко считает, что герои, сыгранные Боярским, мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа, которых любят зрители всех поколений. Он выразил надежду, что актерский талант артиста и дальше будет укреплять связи между Россией и Белоруссией.

Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, включая "Гардемарины, вперед!", "Тарас Бульба", "Д'Артаньян и три мушкетера" и многие другие.

Ранее москвичи получили возможность почувствовать себя героями фильма с Боярским, посетив постановочные съемки эпизода "Д’Артаньян и три мушкетера", которые проходили в октябре в декорациях "Питерский бар" в кинопарке "Москино".