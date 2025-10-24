Актер Александр Збруев выписан из больницы

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Народного артиста РСФСР Александра Збруева выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

По словам Варшавера, актер покинул больницу "в очень хорошем состоянии".

"Пожелаем Александру Викторовичу скорее вернуться на подмостки театра", – сказал президент "Ленкома".

Збруева доставили в центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. Ранее ему стало плохо перед игрой в спектакле "Вишневый сад". Артист объяснил, что перед выходом на сцену у него поднялось давление.

Из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Збруева перевели в другое медицинское учреждение. Варшавер рассказал, что оно специализируется на профиле заболевания, ставшего причиной госпитализации. Лечение помогло, о чем также сообщил президент "Ленкома".

