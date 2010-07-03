Названы самые востребованные рабочие специальности

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Эксперты компании HeadHunter провели онлайн-опрос среди HR-специалистов относительно того, профессионалов каких областей сейчас не хватает на рынке труда. Результатами делится РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время рекрутеры видят дефицит рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием. К первой категории относятся, в частности, позиции слесаря-техника на заводе и токаря. От представителей данных профессий работодатели ждут добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), а также готовности к переобучению и повышению квалификации (37%).

От рабочих с высшим образованием ожидают специализированных знаний (73%), а также навыков владения ИТ-системами и программирования (49%).

В опросе участвовали 463 человека, в числе которых собственники бизнеса, директора и менеджеры по персоналу, менеджеры по кадровому делопроизводству и руководители территориальных офисов.

Ранее руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter Наталья Данина прокомментировала опрос ВЦИОМ, согласно которому россияне видят все меньшую значимость в наличии диплома при поиске высокооплачиваемой работы. Эксперт подчеркнула, что сегодня работодатель больше смотрит на подтвержденный опыт человека, его навыки, компетенции и возможности, а не на формальное наличие документа о высшем образовании.