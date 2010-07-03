Эксперты рассказали, что такое гостинг на рабочем месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В преддверии лекции "Алгоритм диагностики личности кандидата, или как провести собеседование и правильно оценить кандидата", которая пройдет 25 июля в государственном бюджетном учреждении "Малый бизнес Москвы", издание "Вечерняя Москва" побеседовало с экспертами относительно такого явления, как гостинг, и собрало некоторые рекомендации относительно того, как с ним бороться.

Доцент кафедры политологии и международных отношений Российского государственного социального университета, кандидат политических наук Анастасия Рудницкая рассказала, что под гостингом (от английского слова ghost – призрак) подразумевается ситуация, когда человек в какой-то день просто не приходит на работу, оставляя в бухгалтерии свою трудовую книжку, а на рабочем месте – личные вещи. Звонки и письма он потом, как правило, игнорирует, то есть попросту исчезает и больше не выходит на связь.

По мнению Рудницкой, некоторые люди видят в гостинге легкий способ избежать конфликта или разборок, а также психологически некомфортных отношений. Эксперт подчеркнула, что нормы поведения в современном обществе меняются скорее в негативную сторону под влиянием социальных сетей, однако гостинг как явление вряд ли станет трендом.

Вместе с тем Рудницкая рассказала, что работодатели обращают пристальное внимание на гостинг, так что в ближайшем будущем не исключено появление специальных методик, которые позволят бороться с ним.

В службе исследований HeadHunter отметили, что о случаях гостинга знают почти 60% работодателей, при этом 41% сталкивался с ним не более четырех раз. 82% работодателей видят основную причину гостинга в отсутствии у соискателей решимости сказать напрямую о своих проблемах или претензиях.

Руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" Сергей Денисенко рассказал, что под гостингом также можно понимать ситуацию, когда соискатель перестал отвечать рекрутеру или так и не появился на собеседовании. По словам Денисенко, убытки от такого поведения несут в первую очередь компании, так как тратят на человека время, а из-за незакрытой позиции теряют доход.

Кроме того, председатель комитета по труду, занятости населения и социальным вопросам Московской торгово-промышленной палаты Валерий Оськин обратил внимание на тот факт, что, исчезая с работы, штатный сотрудник совершает серьезное нарушение, которое в будущем может крайне негативно сказаться на его карьере. Так, рекрутинговые агентства нередко сверяются с базой с данными о претендентах на вакансии, которые не пришли на собеседование или же не вышли на работу. Пользуясь этой информацией, работодатель может отказать человеку в месте.

Эксперты сходятся во мнении, что чувствующим неуверенность или страх людям имеет смысл учиться разрешать конфликтные ситуации и находить общий язык с окружающими, для чего уже проводятся бесплатные консультации и тренинги. При этом руководителям компаний стоит обращать внимание на психологические портреты своих подчиненных, чтобы минимизировать риск гостинга или других экстренных ситуаций на рабочих местах.