ФАС возбудила дело против крупнейших сервисов по поиску работы

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ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ведущих российских сервисов по поиску работы: HeadHunter, Superjob и Rabota.ru. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Как пояснили в ФАС, HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали применение ПО по автоматизированному подбору персонала. Это даже прописано в условиях использования сервисов.

По данным антимонопольного ведомства, три названные выше компании доминируют на рынке услуг по поиску работы в интернете. Тем не менее, напомнили в ФАС, закон о защите конкуренции запрещает лидерам рынка препятствовать доступу туда других лиц.

Действия HeadHunter, Superjob и Rabota.ru вынуждают клиентов сервисов по поиску работы отказываться от услуг компаний, которые предоставляют подобное ПО. Это является нарушением законодательства, подчеркнули в ФАС.

Ранее аналитики пришли к выводу, что самыми востребованными профессиями в России остаются продавцы и водители. Третью строчку в рейтинге занимают повара, далее расположились менеджеры, а за ними – уборщики.