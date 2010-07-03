Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:04

ФАС возбудила дело против крупнейших сервисов по поиску работы

власть технологии общество

11:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/ URA.RU/Владимир Андреев

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ведущих российских сервисов по поиску работы: HeadHunter, Superjob и Rabota.ru. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Как пояснили в ФАС, HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали применение ПО по автоматизированному подбору персонала. Это даже прописано в условиях использования сервисов.

По данным антимонопольного ведомства, три названные выше компании доминируют на рынке услуг по поиску работы в интернете. Тем не менее, напомнили в ФАС, закон о защите конкуренции запрещает лидерам рынка препятствовать доступу туда других лиц.

Действия HeadHunter, Superjob и Rabota.ru вынуждают клиентов сервисов по поиску работы отказываться от услуг компаний, которые предоставляют подобное ПО. Это является нарушением законодательства, подчеркнули в ФАС.

Ранее аналитики пришли к выводу, что самыми востребованными профессиями в России остаются продавцы и водители. Третью строчку в рейтинге занимают повара, далее расположились менеджеры, а за ними – уборщики.

Читайте также

власть технологии общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика