Названы самые востребованные сферы деятельности среди студентов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты НИУ ВШЭ провели социологическое исследование и выяснили, в каких сферах планируют работать студенты российских вузов. Об этом сообщает RT.
Большинство студентов (28%) в ближайшие пять лет после окончания вуза хотят работать в коммерческом секторе, в должности менеджеров или аналитиков в компаниях. Многие студенты планируют заняться работой в частных клиниках, школах и вузах.
Менеджерами среднего звена мечтают стать 19%. В большинстве случаев данная профессия интересует студентов, изучающих общественные науки. При этом студентов медицинских вузов подобная профессия мало интересует.
Примерно такое же количество студентов хотят стать преподавателями и врачами. Больше всех эта профессия привлекает студентов-медиков (50%), меньше всего ее выбирают учащиеся, которые изучают общественные науки (4,1%).
Около 10% мечтают работать в академической или научной сферах. Их привлекает работа в вузе, научном центре или институте. Примерно столько же хотят стать чиновниками, а 2,6% студентов вообще не планируют работать.
В опросе приняли участие студенты ведущих российских вузов, которые изучают общественные, гуманитарные и технические науки, медицину и другие.
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