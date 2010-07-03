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16:20

Названы самые востребованные сферы деятельности среди студентов России

общество

16:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты НИУ ВШЭ провели социологическое исследование и выяснили, в каких сферах планируют работать студенты российских вузов. Об этом сообщает RT.

Большинство студентов (28%) в ближайшие пять лет после окончания вуза хотят работать в коммерческом секторе, в должности менеджеров или аналитиков в компаниях. Многие студенты планируют заняться работой в частных клиниках, школах и вузах.

Менеджерами среднего звена мечтают стать 19%. В большинстве случаев данная профессия интересует студентов, изучающих общественные науки. При этом студентов медицинских вузов подобная профессия мало интересует.

Примерно такое же количество студентов хотят стать преподавателями и врачами. Больше всех эта профессия привлекает студентов-медиков (50%), меньше всего ее выбирают учащиеся, которые изучают общественные науки (4,1%).

Около 10% мечтают работать в академической или научной сферах. Их привлекает работа в вузе, научном центре или институте. Примерно столько же хотят стать чиновниками, а 2,6% студентов вообще не планируют работать.

В опросе приняли участие студенты ведущих российских вузов, которые изучают общественные, гуманитарные и технические науки, медицину и другие.

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