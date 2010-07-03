Эксперт объяснила, почему россияне работают не по специальности

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова рассказала, почему россияне работают не по специальности.
Она назвала эту ситуацию ненормальной: люди получают высшее образование и остаются невостребованными. "Статистика приближена к действительности, а может быть даже приуменьшена. Проблема в том, что нет ранней профессиональной диагностики и профессиональной ориентации. Люди в молодом возрасте не готовы принять свой профессиональный выбор и придерживаться ему долгие годы", – пояснила Самраилова ИА "НСН".
Она отметила, что работодатель не слишком хочет брать молодых людей из-за их долгой профессиональной адаптации. Кроме того, не гарантирована подходящая молодежи зарплата.
"Работодатели отмечают завышенную самооценку в плане заработной платы. По опросу молодые люди уровня бакалавриата указывают 60-80 тысяч... Интерес профессиональный угасает, потому что он не поддерживается заработной платой. Проблема многогранна", – считает эксперт.
По ее мнению, решать вопрос нужно со школы. Необходимо информировать учеников и их родителей о востребованных профессиях и распознавать таланты ребенка в раннем возрасте.
Самраилова полагает, что следует доводить до семей сведения статистики востребованных профессий. Она отметила нужду в специалистах в сфере IT-технологий.
"Цифровая экономика подразумевает работу 120 тысяч человек в области IT. Если посмотреть по отчетам школ по ЕГЭ, столько детей не выбирают профиль математики. Надо смотреть со школы, какое направление в школе развивать, какой акцент на образование делать. Будущее нации начинается со школы", – подчеркнула профессор.
Исследование ВЦИОМ показало, что порядка половины россиян выбирают работу не по профилю. 47% опрашиваемых с высшим образованием не работают по специальности, которой обучались, среди опрашиваемых со средним специальным образованием таких оказалось 55%.
Основными причинами респонденты назвали невозможность устроиться или отсутствие работы по специальности и низкие зарплаты по профилю. Часть отметила, что нашла себя в другой области. Около 28% респондентов никогда не работали по своему профилю.
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