Эксперт объяснил невысокую значимость диплома при поиске работы

Руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter Наталья Данина в беседе с ИА "НСН" прокомментировала недавний опрос ВЦИОМ, согласно которому россияне видят все меньшую значимость в наличии диплома при поиске высокооплачиваемой работы.
"По факту работодатель больше смотрит на настоящий, тем более подтвержденный опыт человека, его навыки, компетенции и возможности", – отметила Данина.
Эксперт также обратила внимание на то, что именно недостаток опыта мешает молодым выпускникам в поиске трудоустройства, хотя формально большинство работодателей по-прежнему считают образование важным критерием при отборе подходящих на должность кандидатов. Вместе с тем Данина добавила, что некоторые профессиональные сферы все еще ставят диплом в приоритет. Одной из таких сфер является медицина.
О том, что образование существенно не влияет на благополучие человека, в ходе опроса заявили 70% респондентов. 68% участников опроса выразили сомнение в том, что образование является обязательным условием успешной карьеры. С тем, что отсутствие диплома вовсе не обязательно ведет к получению только низкооплачиваемого и непрестижного места, согласились 65% опрошенных.
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