Минпросвещения рассмотрит вопрос о праве детей работать с 14 лет

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Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о праве детей работать с 14 лет. Об этом заявила замглавы ведомства Ирина Потехина.

По ее словам, из данных статистики следует, что примерно 30% детей хотели бы заработать денег во время летних каникул. В связи с этим ведомство решило обсудить с законодателями возможность разрешить россиянам работать с 14 лет. "Как минимум на каникулах, при определенных условиях, все понятно, но чтобы дети имели возможность зарабатывать", – цитирует Потехину РИА Новости.

Ранее в Роструде уточнили, что 14-летний подросток, получивший общее образование, может выполнять несложную работу, если один из его родителей или органы опеки дадут письменное согласие. Как пояснили в ведомстве, прежде чем заключить трудовой договор, несовершеннолетнему нужно пройти обязательный медосмотр, а затем делать это каждый год до совершеннолетия. Кроме того, первый работодатель обязан оформить подростку трудовую книжку и передать его данные в ПФР.

Отмечается, что детей нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда или устанавливать для них испытательный срок. Несовершеннолетних также запрещается брать на работу в игорном бизнесе и ночных клубах, так как это может нанести вред их здоровью и нравственному развитию.

Ранее сообщалось, что юные москвичи в возрасте от шести до 17 лет смогут освоить основы предпринимательства в восьми столичных парках. Там запустили бесплатные интерактивные занятия "КиндерСфера: стань предпринимателем". Занятия проходят по субботам и воскресеньям с 13 июля по 4 августа. На них детям и подросткам объяснят, как создавать бизнес-проекты на основе своих идей, почему важно изучать рынок, как найти стартовый капитал.