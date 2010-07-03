Минпросвещения рассмотрит вопрос о праве детей работать с 14 лет

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/photographee.eu
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о праве детей работать с 14 лет. Об этом заявила замглавы ведомства Ирина Потехина.
По ее словам, из данных статистики следует, что примерно 30% детей хотели бы заработать денег во время летних каникул. В связи с этим ведомство решило обсудить с законодателями возможность разрешить россиянам работать с 14 лет. "Как минимум на каникулах, при определенных условиях, все понятно, но чтобы дети имели возможность зарабатывать", – цитирует Потехину РИА Новости.
Ранее в Роструде уточнили, что 14-летний подросток, получивший общее образование, может выполнять несложную работу, если один из его родителей или органы опеки дадут письменное согласие. Как пояснили в ведомстве, прежде чем заключить трудовой договор, несовершеннолетнему нужно пройти обязательный медосмотр, а затем делать это каждый год до совершеннолетия. Кроме того, первый работодатель обязан оформить подростку трудовую книжку и передать его данные в ПФР.
Отмечается, что детей нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда или устанавливать для них испытательный срок. Несовершеннолетних также запрещается брать на работу в игорном бизнесе и ночных клубах, так как это может нанести вред их здоровью и нравственному развитию.
Ранее сообщалось, что юные москвичи в возрасте от шести до 17 лет смогут освоить основы предпринимательства в восьми столичных парках. Там запустили бесплатные интерактивные занятия "КиндерСфера: стань предпринимателем". Занятия проходят по субботам и воскресеньям с 13 июля по 4 августа. На них детям и подросткам объяснят, как создавать бизнес-проекты на основе своих идей, почему важно изучать рынок, как найти стартовый капитал.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: