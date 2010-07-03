Юных москвичей бесплатно научат азам бизнеса

08:19
08:19
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Фото: www.mos.ru
Юные москвичи в возрасте от шести до 17 лет смогут освоить основы предпринимательства в восьми столичных парках. Там проведут бесплатные интерактивные занятия "КиндерСфера: стань предпринимателем", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что занятия будут проходить с 13 июля по 4 августа по субботам и воскресеньям. Детям и подросткам объяснят, как создавать бизнес-проекты на основе своих идей, почему важно изучать рынок, как найти стартовый капитал. Каждый урок-игра продлится от 45 минут до 1 часа. Организаторы пояснили, что занятия в парках будут похожи, скорее, на квесты, чем на привычные школьные уроки.
Как рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, участников занятий научат "формулировать свои бизнес-идеи, работать в команде, грамотно презентовать проекты". Будущие предприниматели освоят базовые бизнес-навыки и смогут "развить особое мышление, которое помогает создавать и вести бизнес правильно".
Зарегистрироваться все желающие смогут у входа в парк прямо перед началом учебного дня, который стартует в 12:00. Отмечается, что в восьми городских парках откроют четыре образовательные станции: "Стартовый капитал", "Поиск бизнес-идеи", "Изучение рынка" и "Разработка бизнес-модели". На каждой из них проведут тематические квесты, конкурсы и викторины. Юных предпринимателей пригласили в парки на бизнес-уроки:
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