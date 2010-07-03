Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

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Роспотребнадзор назвал сферы деятельности, где у работников чаще всего в 2018 году диагностировали профессиональные заболевания.

По данным ведомства, практически половину – 47,5% – случаев профзаболеваний в прошлом году выявили на предприятиях по добыче полезных ископаемых. На втором месте по опасности для здоровья – обрабатывающие производства. На их долю приходится 27,3% всех впервые зарегистрированных случаев профзаболеваний, передает RT.

На третью строчку Роспотребнадзор поместил предприятия транспортировки и хранения (10,5%). Далее следуют такие сферы деятельности, как строительство (5%), а также сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (3,9%).

Как пояснили в ведомстве, профессиональные заболевания чаще всего связаны с физическими перегрузками работников, а также с производственными травмами, отравлениями химическими веществами и рядом других обстоятельств.

В целом, по статистике, за прошлый год в России зарегистрировали 5,1 тысячи случаев профессиональных заболеваний. Как отметили эксперты, это на три тысячи меньше, чем в 2013 году, когда показатель по профзаболеваниям достигал 8,1 тысячи.

Ранее сообщалось, что Минтруд изменил перечень вредных для женщин профессий. Представительницам прекрасного пола в скором времени разрешат работать дальнобойщиками, машинистами в метро, матросами, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей и трактористами. Обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.