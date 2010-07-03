Россияне усомнились в важности образования для карьеры

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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан страны на тему того, считают ли они наличие образования обязательным для устройства на высокооплачиваемую работу. Результатами исследования делится ТАСС.

О том, что образование существенно не влияет на благополучие человека, заявили 70% респондентов. При этом эксперты отмечают, что в 1991 году подобным образом ответили 47% опрошенных.

Кроме того, 68% участников опроса выразили сомнение в том, что образование является обязательным условием успешной карьеры. С тем, что отсутствие диплома вовсе не обязательно ведет к получению только низкооплачиваемой и непрестижной работы, согласились 65% опрошенных.

Особенно обращает на себя внимание статистика исследования среди людей от 18 до 25 лет. Из них 74% склонны считать высшее образование переоцененной вещью, а 76% резко не согласны с тем, что без диплома человек может получить только место с низкой зарплатой.

Вместе с тем 63% респондентов заявили, что высшее образование становится менее доступно. 65% граждан считают, что диплом не стоит того, чтобы тратить на его получение любые средства.

За то, что высшее образование является необходимостью, высказались 18% опрошенных, при этом способ карьерного продвижения в образовании видят 26% респондентов.