Россияне усомнились в важности образования для карьеры

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан страны на тему того, считают ли они наличие образования обязательным для устройства на высокооплачиваемую работу. Результатами исследования делится ТАСС.
О том, что образование существенно не влияет на благополучие человека, заявили 70% респондентов. При этом эксперты отмечают, что в 1991 году подобным образом ответили 47% опрошенных.
Кроме того, 68% участников опроса выразили сомнение в том, что образование является обязательным условием успешной карьеры. С тем, что отсутствие диплома вовсе не обязательно ведет к получению только низкооплачиваемой и непрестижной работы, согласились 65% опрошенных.
Особенно обращает на себя внимание статистика исследования среди людей от 18 до 25 лет. Из них 74% склонны считать высшее образование переоцененной вещью, а 76% резко не согласны с тем, что без диплома человек может получить только место с низкой зарплатой.
Вместе с тем 63% респондентов заявили, что высшее образование становится менее доступно. 65% граждан считают, что диплом не стоит того, чтобы тратить на его получение любые средства.
За то, что высшее образование является необходимостью, высказались 18% опрошенных, при этом способ карьерного продвижения в образовании видят 26% респондентов.
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