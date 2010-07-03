Российские работодатели рассказали об отношении к женщинам в IT-сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Аналитический центр "Битрикс24" провел собственное исследование об отношении работодателей к женщинам в IT-сфере. По его результатам выяснилось, что 86% работодателей уверены, что женщина может быть успешным руководителем в этой сфере, передает RT.

Также, согласно данным исследования, 76% российских работодателей считают, что профессионализм IT-специалистов не зависит от их пола. Еще около половины (47%) работодателей заявили о желании нанимать женщин на работу в IT-сфере.

При этом чуть больше половины (52%) респондентов наоборот заявили, что в России работодатели не склонны принимать сотрудников женского пола на работу в этой области. Однако, если судить по исследованию центра, к настоящему моменту женщины занимают IT-должности в 55% российских компаниях.

Ранее сообщалось, что Минтруд изменил перечень вредных для женщин профессий. Представительницам прекрасного пола в скором времени разрешат работать дальнобойщиками, машинистами в метро, матросами, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей и трактористами. Обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Сейчас в перечне, который устанавливается правительством, 456 профессий. Некоторые женщины жалуются, что хотели бы занимать определенные должности, но у них нет такой возможности.

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, был утвержден постановлением правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 года.

