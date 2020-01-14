Власти Ульяновска назвали фейком жалобы на выбиравшую белье учительницу

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Ульяновские власти опровергли информацию о жалобах на учительницу местной школы за выбор нижнего белья при школьниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления образования администрации города.

"В управление образования администрации города Ульяновска жалоб по данному поводу не поступало. Ни одна общеобразовательная организация города не сообщала в управление образования о том, что родители жаловались на этот инцидент", – заявили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что родители учеников одной из Ульяновских школ выступили за увольнение учительницы, которую увидели за выбором нижнего белья местные школьники. Обращение якобы разместила в социальных сетях одна из мам учеников.

В управлении образования администрации Ульяновска призвали представителей СМИ впредь проверять достоверность распространяемой информации.

