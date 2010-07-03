Заслуженные учителя России высказались по поводу замечания в тетради ученика из Ейска

Заслуженные учителя России Лев Соболев и Лев Айзерман считают, что комментарий учителя в тетради ученика из Ейска о том, что его "мнения никто не спрашивал", очень грубый, однако нельзя судить учителя, не зная темы сочинения. Об этом они рассказали в диалоге с Москвой 24.

Фото: соцсети

Конфликт в одной из школ Ейска разгорелся после того, как в интернете распространили снимок листа тетради с комментарием учителя под сочинением школьника. Красным цветом педагог написала: "Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!" – и поставила тройку за сочинение.

Заслуженный учитель России, педагог по русскому языку и литературе Лев Соболев считает неправильным судить комментарий учителя, не зная, какая была тема сочинения. Однако отмечает, что можно было бы сделать замечание не в столь грубой форме.

"Очень важно, какая была тема и задача этой работы. Если задача этой работы была описать картинку, то я бы так грубо никогда не написал, но сказал бы ученику, что здесь ваше мнение не требуется, цель работы другая", – пояснил Соболев.





Лев Соболев заслуженный учитель России, педагог по русскому языку и литературе То, что написала учительница, – бесспорно, очень грубо. Но наша с вами оценка происходящего зависит от того, что это было по жанру и какая это была работа.

"Если я даю сочинение на тему композиции "Горе от ума", а ученик пишет, что ему эта пьеса не нравится, дело не в том, что он со мной не согласен, а в том, что его мнение здесь, в теме, не требуется, он выходит за пределы темы", – отметил Соболев.

C этим мнением согласен и заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Лев Айзерман. Педагог считает, что сложно делать оценку комментарию учителя, если нам неизвестна тема сочинения. "Зависит от того, в чем был смысл этого сочинения. Если задача в сочинении ставилась в воспроизведении каких-то знаний, естественно, свои мысли не нужны", – сообщил Айзерман.

По мнению Айзермана, корень проблемы находится гораздо глубже. "Вся система преподавания во многом, а экзамен – на 100%, построена на том, что нужно не просто ответить, а ответить так, как у них (в пособии для подготовки к ЕГЭ. – Прим. ред.) велено", – говорит Айзерман.

По мнению заслуженного учителя России, в первую очередь нужно работать над самой системой образования.





Лев Айзерман заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Надо этим заниматься, а не тем, что какому-то Сидорову такая-то учительница сделала замечание. Оно бестактное, нехорошее, но не в этом проблема. Она тоже так научена – вот это и есть самая главная проблема.

При этом тот факт, что десятиклассник через сестру опубликовал фото страницы тетради в соцсетях, педагог тоже считает некрасивым. "Думаю, что это хамство. Потому что в этой ситуации ученик берет свою тетрадь и идет к директору своей школы. Если, скажем, директор оказался таким же хамом, родители ученика имеют полное право обратиться в органы образования. А использовать для того, чтобы пускать по интернету, – это, конечно, хамство. И он оказался не меньшим хамом, чем его учительница", – подытожил Айзерман.

После бури негодования от пользователей интернета учитель извинилась перед учеником. В свою очередь, мама мальчика также извинилась перед руководством школы и преподавателем за то, что ее сын ради шутки направил фото страницы тетради сестре, которая распространила его в соцсетях. Начальник управления образованием Ейского района Лидия Браун заявила, что конфликт исчерпан.