Учитель в Ейске извинилась перед учеником за фразу, что его мнения никто не спрашивал

Замечание школьной учительницы возмутило соцсети
Конфликт в одной из школ Ейска, где учительница заявила, что мнение десятиклассника "никто не спрашивал", полностью исчерпан, заявила начальник управления образованием Ейского района Лидия Браун.
Об инциденте стало известно из сообщений в СМИ и социальных сетях: в интернете распространили фотографию с комментарием учителя под сочинением школьника. Красным цветом педагог написала, что мнения школьника никто не спрашивал, добавив, что его очень много.
"Сегодня утром мы уже провели встречу с руководством школы и учителем, которая полностью признала свою неправоту, комментарий, оставленный ею под сочинением, конечно же, был очень некорректен <…> Семье принесены извинения", – приводит ТАСС слова Браун.
При этом мама школьника также принесла извинения перед школой. Женщина считает, что ее сын поступил неправильно, отправив фотографию замечания учителя сестре, которая и распространила ее в Сети.
Браун подчеркнула, что намерена также провести беседу со школьником и узнать, почему он совершил такой поступок.
"Мы говорим, что на ребенке никак не скажется эта ситуация, никак не повлияет, об этом даже речи идти не может <…> Конфликта никакого не было, мальчик характеризуется положительно, учится на четверки и пятерки", – высказалась Браун.
Она добавила, что данный инцидент не является показателем работы всей отрасли образования в районе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из колледжей Нижнего Новгорода в наказание за забытую сменную обувь учащихся заставляют ходить босиком. По данному факту была организована доследственная проверка.
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