СК проверит информацию об издевательстве над детьми в Новосибирске

12:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет (СК) России приступил к проверке информации об издевательстве над детьми в языковом центре в Новосибирске. Об этом сообщает News.ru.
"Проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками", – рассказали в региональном СУ СК.
Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на то, что педагог за плохое поведение тушила спички о руки детей, а также била их по голове и по спине. Травму одного из детей зафиксировали в травмпункте.
По мнению руководителя центра Анастасии Дубовицкой, мать детей мстит педагогу за конфликт и делает это на основании поддельных справок. Центр готовит иск о клевете, в то время как обвиненная преподавательница отрицает все обвинения.
Ранее в Новосибирске завели три уголовных дела, которые спровоцировал скандал в местной больнице. В Сети появилось видео, на котором медсестра новосибирской клинической туберкулезной клиники таскала за волосы ребенка. Медсестра в свое оправдание сказала, что взяла ребенка за волосы, чтобы он не упал.
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