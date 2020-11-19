СК проверит информацию об издевательстве над детьми в Новосибирске

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Следственный комитет (СК) России приступил к проверке информации об издевательстве над детьми в языковом центре в Новосибирске. Об этом сообщает News.ru.

"Проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками", – рассказали в региональном СУ СК.

Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на то, что педагог за плохое поведение тушила спички о руки детей, а также била их по голове и по спине. Травму одного из детей зафиксировали в травмпункте.

По мнению руководителя центра Анастасии Дубовицкой, мать детей мстит педагогу за конфликт и делает это на основании поддельных справок. Центр готовит иск о клевете, в то время как обвиненная преподавательница отрицает все обвинения.

Ранее в Новосибирске завели три уголовных дела, которые спровоцировал скандал в местной больнице. В Сети появилось видео, на котором медсестра новосибирской клинической туберкулезной клиники таскала за волосы ребенка. Медсестра в свое оправдание сказала, что взяла ребенка за волосы, чтобы он не упал.

