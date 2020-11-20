Спецпроект сайта Москва 24 расскажет о борьбе с домашним насилием

12:48
Фото: Москва 24
Сайт Москва 24 запустил специальный проект, посвященный борьбе с домашним насилием.
По данным МВД, около 40% тяжких насильственных преступлений совершается в семье. Более 15 тысяч женщин пострадали от домашнего насилия с января по сентябрь прошлого года, а на профилактический учет полиции за этот период встало около 88 тысяч семейных дебоширов.
Домашнее насилие не имеет возраста и социального статуса: оно встречается в семьях с детьми и без, в обеспеченных и небогатых, у молодых и у зрелых. Не бывает портрета ни типичной жертвы, ни типичного насильника: им может оказаться и безработный, и бизнесмен, и программист, и декоратор. Но у всех историй насилия есть и много общего: страх сделать что-то не так, неконтролируемая жестокость и последующие попытки наладить отношения.
Участие в спецпроекте приняли известные актрисы, певицы и общественные деятели Юлия Барановская, Алла Довлатова, Сати Казанова, Юлианна Караулова, Ирина Слуцкая и Елена Кулецкая. Они рассказали истории женщин, переживших жестокость со стороны близких людей.
Для помощи женщинам, находящимся в опасной ситуации, Маргарита Грачева подготовила пошаговый план, как распознать насилие, подготовить свой уход от агрессора, обеспечить собственную безопасности и обратиться в полицию так, чтобы получить помощь.
Бывший муж силой вывез девушку в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Врачам чудом удалось спасти лишь одну из конечностей, на месте другой у мамы двоих детей бионический протез. Но случившееся не сломило девушку: она смогла не только добиться справедливого наказания для своего обидчика, но и помочь другим девушкам, оказавшимся в похожей ситуации.
В Москве женщинам, пережившим насилие в семье, помогает Кризисный центр при департаменте социальной защиты населения. Отделения центра предоставляют места для временного проживания женщинам, пострадавшим от психофизического насилия в семье. Также в центре оказывают квалифицированную помощь по телефону доверия – 8(499) 977-20-10 и 8(488) 492-46-89, куда могут позвонить женщины из любой точки страны.
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