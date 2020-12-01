Глава ФСИН прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор ФСИН Александр Калашников прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством в России. Об этом сообщает RT.

"В 2020 году на 1 октября, по статистике МВД России, всего было зарегистрировано 210 тысяч мошеннических преступлений, или преступлений мошеннического характера", – сказал Калашников.

Он уточнил, что из них 76 тысяч преступлений были совершены при использовании мобильной связи.

Ранее сообщалось, что телефонный мошенник убедил москвичку 1940 года рождения выкинуть в окно 1 миллион рублей. Инцидент произошел в начале ноября на юго-западе Москвы. Мужчина позвонил пожилой женщине и представился участковым.