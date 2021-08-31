Александр Мажуга рассказал, как научные открытия помогают обороне страны

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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что разработки российских ученых вносят весомый вклад в оборону страны и в решение стратегических задач.
"Усовершенствование современной армии невозможно представить без научных достижений. Благодаря работе ученых наши Вооруженные силы получают новейшие разработки и уникальные средства защиты", – считает Мажуга.
По его словам, производства, которые работают на оборону страны, внедряют новейшие технологии и используют самые современные материалы. Это возможно благодаря разработкам и исследованиям.
Мажуга подчеркнул, что в России наука всегда работала на оборону. В частности, Московский химико-технологический институт изначально стремился использовать фундаментальные знания для решения практических задач.
Профессор напомнил, что ученые вуза разработали баллиститный порох для "Катюш" и кожзаменитель "Кирза", броневое стекло для штурмовиков и танков и краситель "Хаки" для камуфляжного обмундирования.
Сегодня эта работа продолжается: специалисты РХТУ создали уникальный аэрогель – кровоостанавливающий материал, который необходим тогда, когда перевязку делают в экстремальных условиях и необходимо остановить сильное кровотечение за 2–3 минуты.
Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов подтвердил, что отечественная армия использует достижения науки: к концу 2020 года доля современных образцов вооружений, военной и специальной техники выросла до 70%.
В процессе патриотического воспитания молодежи используются уже разработки отечественной педагогики, труды Василия Сухомлинского, Константина Ушинского и других педагогов.
"Чувство патриотизма опирается на связь патриотического и гражданского воспитания. Такой подход позволяет выстроить хорошую работу общественного движения "Юнармия" и реализовать такие удачные проекты, как тематический поезд "Мы – армия страны! Мы – армия народа!", "Дом со звездой", "Свеча памяти", и многие другие", – сказал Андрей Картаполов.
Он добавил, что движение юнармейцев привлекает в свои ряды все больше молодежи: к концу этого года число юнармейцев может дорасти до одного миллиона. По словам эксперта по вопросам молодежи Михаила Пономарева, важную роль для модернизации российской армии играют научные роты.
Их главная задача заключается в том, чтобы привлекать молодых квалифицированных инженеров, которые занимаются инновационными нововведениями в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее стало известно, что ученые МГУ создали новую VR-технологию для тренировки и анализа уровня мастерства хоккеистов. Виртуальная система позволит спортсменам совершенствовать мастерство. Для тренировок специалисты разработали четыре уровня сложности подачи шайб.
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