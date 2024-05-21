Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман ожидается в Москве до 07:00 22 мая. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Предполагается, что из-за погодного явления видимость в городе составит от 200 до 700 метров.

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – добавили в комплексе горхозяйства.

Столичное ГУ МЧС РФ также предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях. В ведомстве отметили, что туман начнется в Москве 21 мая с 21:00. Из-за этого представители МЧС рекомендовали избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений, а также посоветовали быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее Гидрометцентр РФ предупреждал о желтом уровне погодной опасности в столичном регионе из-за тумана.

Между тем синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщал, что в Москве 21 мая ожидается дождь с грозой.

