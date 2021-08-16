Ученые из МГУ создали VR-технологию для тренировки хоккеистов

Фото: nosh.msu.ru

Ученые МГУ создали новую VR-технологию для тренировки и анализа уровня мастерства хоккеистов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

"Представители научной школы МГУ "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект" создали новую технологию с использованием виртуальной реальности, направленную на тренировку и диагностику уровня мастерства хоккеиста за счет отражения шайб в условиях разного уровня сложности", – говорится в сообщении.

Технология VRPACE имитирует виртуальную среду, похожую на хоккейную площадку. Специалисты разработали четыре уровня сложности подачи шайб, определяющихся расстоянием до шайб (6, 8 и 12 метров) и скоростью (60–170 км/ч).

В пресс-службе пояснили, что виртуальная среда отображает окружение с позиции хоккеиста, находящегося на линии ворот. Тело виртуального аватара испытуемый видит от первого лица, а виртуальная клюшка совпадает с реальной.

Предполагается, что новая технология поможет совершенствовать мастерство полевых игроков.

Ранее научный обозреватель Николай Гринько предположил, какими могут стать спортивные соревнования через 50 лет. По его мнению, в будущем спортсменов может ожидать изменение генома, вживление датчиков и высокотехнологичное протезирование.