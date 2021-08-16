Ученые из МГУ создали VR-технологию для тренировки хоккеистов

Фото: nosh.msu.ru
Ученые МГУ создали новую VR-технологию для тренировки и анализа уровня мастерства хоккеистов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
"Представители научной школы МГУ "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект" создали новую технологию с использованием виртуальной реальности, направленную на тренировку и диагностику уровня мастерства хоккеиста за счет отражения шайб в условиях разного уровня сложности", – говорится в сообщении.
Технология VRPACE имитирует виртуальную среду, похожую на хоккейную площадку. Специалисты разработали четыре уровня сложности подачи шайб, определяющихся расстоянием до шайб (6, 8 и 12 метров) и скоростью (60–170 км/ч).
В пресс-службе пояснили, что виртуальная среда отображает окружение с позиции хоккеиста, находящегося на линии ворот. Тело виртуального аватара испытуемый видит от первого лица, а виртуальная клюшка совпадает с реальной.
Предполагается, что новая технология поможет совершенствовать мастерство полевых игроков.
Ранее научный обозреватель Николай Гринько предположил, какими могут стать спортивные соревнования через 50 лет. По его мнению, в будущем спортсменов может ожидать изменение генома, вживление датчиков и высокотехнологичное протезирование.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: