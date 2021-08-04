Как может измениться Олимпиада через 50 лет и будут ли в ней участвовать люди

В японском Токио сейчас проходит, пожалуй, самая необычная Олимпиада в истории. Несмотря на нечетный 2021 год, на ее официальном логотипе сохранили цифры "2020" – поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры пришлось отложить на год. По той же причине соревнования проходят практически при пустых трибунах – зрителей на них не допускают. О том, какой может стать Олимпиада через 50 лет, рассуждает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP

Если представить, какими будут Олимпийские игры, допустим, через полвека, мы увидим еще больше необычных вещей – особенно если рассматривать развитие спорта с технологической точки зрения.

Начнем с генетики. Сегодняшние спортсмены, образно выражаясь, соревнуются с собственным геномом: они пытаются "прыгнуть выше головы", преодолеть ограничения, заложенные в их организмы природой. Но сегодня человечество уже изобрело методы редактирования генома и делает первые шаги в этом направлении. Логично предположить, что через три-пять десятилетий ученые начнут изменять человеческие гены, и пользоваться этим начнут спортсмены.

Причем, вероятно, основных направлений будет два: выращивание эмбрионов с заранее заданными параметрами и корректировка генов живого человека.



Поэтому на соревнованиях могут появиться баскетболисты с более высоким ростом, гимнасты с повышенной гибкостью скелета, штангисты с увеличенной "грузоподъемностью", атлеты с усиленными мышцами. А степень сегодняшней заинтересованности государств в спортивном лидерстве позволяет предположить, что и через 50 лет они не пожалеют средств ради олимпийского золота.



Но давайте фантазировать чуть менее глобально – в сторону развития технологий. Спорт уже давно и уверенно внедряет все возможные новинки, какие только можно "протащить" через спортивные правила. Простейший пример – сегодняшние костюмы пловцов, снижающие сопротивление воды и позволяющие плыть быстрее соперников. Нет никаких предпосылок к тому, что гонка спортивных технологий когда-нибудь прекратится, а значит, все последние достижения будут использованы на пути к олимпийскому пьедесталу.

Тела спортсменов начнут оборудовать датчиками – сначала внешними, а потом и вживленными. Разумеется, их главной задачей будет наблюдение за состоянием организма и анализ данных: частоты и глубины дыхания, работы сердца, уровня гормонов, содержания в крови кислорода. Но возможно, некоторые из них будут не только снимать показатели, но и стимулировать организм: подгонять кровоток, подталкивать мышцы и так далее. Микроэлектроника поселится в телах спортсменов и станет такой же спорной областью, каким сегодня является допинг.



Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool

Еще одним достижением последних лет стало высокотехнологичное протезирование. Пока это всего лишь направление медицины: пациентам имплантируют искусственные суставы, сосуды, заменяют утраченные конечности механизмами, способными подчиняться сигналам мозга. Сегодня такие разработки находятся лишь на самых ранних, чаще экспериментальных стадиях, но если дать ученым 50 лет на исследования, то, возможно, через полвека мы увидим соревнования киборгов.

На самом деле они проводятся и сейчас: в Швейцарии еще в 2016 году был проведен первый "Кибатлон" – спортивные игры людей с ограниченными возможностями в экзоскелетах, с умными протезами и так далее.



Но в будущем технологии наверняка достигнут такого уровня, при котором человек с дополнениями будет намного сильнее, быстрее и выносливее обычного. На арены выйдут атлеты с модифицированными сердцами, усиленными суставами и мышцами.



Конечно, все эти изменения приведут к дилемме: допускать ли спортсменов с "апгрейдом" к соревнованиям с обычными людьми. Споры будут жаркими и долгими, много времени будет потрачено на выяснение, с какого именно момента можно считать человека модифицированным. Линзы в глазах – это модификация? А линзы с системой дополненной реальности, помогающие лучше целиться? А датчик сахара или устройство, впрыскивающее глюкозу при необходимости?

Можно предположить, что рано или поздно у нас появится две Олимпиады, одна – для киборгов, вторая – для "исходников". Но одна из них совершенно точно будет проигрывать другой по зрелищности и рекордам, а значит – и по количеству рекламных контрактов и уровню финансирования. В итоге человечество почти наверняка лишится Олимпиады обычных людей. Хотя…