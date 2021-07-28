Почему в Россию пришли тропические ночи и как с ними бороться

Глобальное изменение климата на Земле несет в себе множество опасностей. О некоторых из них мы знаем, а какие-то становятся понятными только с течением времени. Одно из таких явлений – тропические ночи в абсолютно нетропических регионах. Что это такое, в чем причина и каковы способы борьбы, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Многие жители крупных городов, в том числе и российских, вот уже несколько лет не открывают на ночь окна. Нет, дело не в загрязненном воздухе и не в шуме ночных мотоциклистов (хотя и в этом тоже). Причина в том, что горожане больше не ощущают ночной прохлады: температура воздуха после захода солнца мало отличается от полуденных показаний термометров. Такое явление стали называть тропическими ночами, и ничего хорошего оно не несет. Например, метеорологическая служба Германии считает ночь тропической, если температура не опускается ниже 20 °C. И если раньше фиксировали всего 2–3 такие ночи в год, то в последнее время их количество увеличилось в несколько раз.

Жаркое лето само по себе опасно для здоровья – дневной перегрев приводит к ослаблению многих функций организма. Это стресс, с которым организм справляется ночью во время сна.



Но для этого нужно, чтобы вокруг было прохладно: оптимальным показателем для сна считается 22–23 °C. Даже если уличная температура соответствует этим цифрам, в наших жилищах все равно на пару градусов выше.

В результате мы не успеваем восстановиться за ночь: вред, нанесенный дневной жарой, не компенсируется ночным отдыхом. Конечно, можно не открывать окно, а вместо этого спать с включенным кондиционером. Но, во-первых, большинство сплит-систем не вентилируют помещение, а лишь охлаждают, а значит, организму достается меньше кислорода. А во-вторых, внешние блоки кондиционеров нагревают окружающий воздух.

В чем же причина возникновения тропических ночей? Во-первых, это, конечно, глобальное потепление и так называемые волны жары, во время которых аномально высокие температуры удерживаются неделями. Впрочем, есть и другая причина: это городской нагрев. Солнце, обрушивающее излучение на наши города, за день успевает так разогреть здания, дороги и прочую инфраструктуру, что за короткую летнюю ночь они просто не успевают остывать. Именно поэтому тропические ночи чаще всего наблюдаются в крупных населенных пунктах. Чем город больше, тем теплее в нем ночью.

Ученые многих стран задумались о том, как найти способы борьбы с этим явлением. Американские исследователи даже создали Коалицию умных поверхностей (Smart Surfaces Coalition), участники которой предлагают бороться с ночным теплом двумя основными методами. Первый – отражение солнечных лучей. Дело в том, что подавляющее большинство городской инфраструктуры поглощает излучение, превращая его в тепло. Здания, мосты и в первую очередь дороги – все это нагревается под солнцем и повышает ночные температуры. Коалиция предлагает сделать городские поверхности как можно более светлыми, это приведет к увеличению отражающей способности. В идеале мы должны научиться выпускать белый асфальт и не заливать крыши многоэтажек гудроном.

Второй метод – это использование зеленых насаждений везде, где только это возможно. Ученые предлагают высаживать растения на крышах и стенах зданий, вдоль дорог и тротуаров, увеличивать на порядки количество деревьев и кустарников. Конечно, листва деревьев тоже темная и поэтому поглощает излучение, но растения тратят полученную от солнца энергию не на нагрев, а на рост и деление клеток, поэтому солнечное излучение будет таким образом "утилизироваться".

Если планы Smart Surfaces Coalition будут воплощены в жизнь, мы получим сверкающие города, утопающие в зелени. Интересно, что именно так видели их футурологи прошлого века – достаточно открыть иллюстрации к любому фантастическому роману, написанному в 1960–1970-х годах. Фантасты "старой школы" удивительно точно видели нашу с вами сегодняшнюю реальность. Вполне вероятно, что в их произведениях скрыты еще какие-нибудь ценные подсказки. Хотя…

